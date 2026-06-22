«Птицы войны». За неделю в небе над Россией сбили более 4000 дронов

За прошедшую неделю средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали над российскими территориями 4124 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом со ссылкой на данные Министерства обороны РФ сообщает РИА Новости .

Пик интенсивности атак пришелся на 18 и 20 июня, когда было уничтожено 992 и 740 дронов соответственно. Основной массив воздушных целей фиксировался в европейской части страны.

Для сравнения: за период с 9 по 14 июня системами ПВО было перехвачено не менее 4188 украинских БПЛА.

Ранее сообщалось о том, что 21 июня ПВО за 13 часов сбила 168 беспилотников ВСУ.