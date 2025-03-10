ВС РФ уничтожили большую группу солдат ВСУ при попытке сбежать из Суджи

Российские беспилотники уничтожили крупную группу украинских военнослужащих, которые пытались укрыться в одном из зданий Суджи. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление, сделанное Министерством обороны РФ.

Сначала российские разведчики с помощью дрона засекли бегство военнослужащих ВСУ. Они бросили свои позиции и попытались укрыться в здании на территории города. После этого по объекту был нанесен удар с помощью другого БПЛА.

«Обнаруженная цель была уничтожена ударным беспилотником. Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по зданию с боевиками ВСУ и взрыв», — указали военные.

Ранее уже сообщалось, что украинские части массово отступают из района Суджи. Российские подразделения взяли под свой контроль несколько населенных пунктов, полностью очистив их от неприятеля. В самой Судже идут бои, вражеские бойцы либо уничтожаются, либо сдаются в плен.