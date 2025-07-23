ПВО России уничтожила 16 украинских БПЛА над Крымом и Черным морем

Силами противовоздушной обороны в период с 19:00 до 20:00 мск было ликвидировано 16 беспилотников самолетного типа, принадлежащих Украине. Восемь из них сбиты над черноморской акваторией, а еще восемь — над крымской территорией. Об этом сообщило Минобороны РФ.