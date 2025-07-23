ПВО России уничтожила 16 украинских БПЛА над Крымом и Черным морем
Минобороны: дежурные силы ПВО сбили 16 БПЛА над Крымом и Черным морем за час
Фото: [flickr.com]
Силами противовоздушной обороны в период с 19:00 до 20:00 мск было ликвидировано 16 беспилотников самолетного типа, принадлежащих Украине. Восемь из них сбиты над черноморской акваторией, а еще восемь — над крымской территорией. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Приблизительно в 14:30 мск дежурные системы ПВО пресекли полет украинского беспилотного летательного аппарата самолетного вида над Белгородской областью, уничтожив его.
Ранее сообщалось, что на протяжении ночи на среду, 23 июля, над российской территорией было перехвачено 33 беспилотника ВСУ.