Силы ПВО за ночь уничтожили 33 украинских БПЛА над территорией России

На протяжении ночи на среду, 23 июля, над российской территорией было перехвачено 33 беспилотника ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство обороны.

По утверждению военных, ВСУ в очередной раз пытались провести атаки по объектам, расположенным на российской территории.

«В течение прошедшей ночи в период с 23.40 мск 22 июля до 7.00 мск 23 июля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указали они.

Больше всего беспилотников, 12 единиц, было нейтрализовано над Тульской областью. Еще 11 перехватили в Ростовской области. Шесть БПЛА сбили над Нижегородской областью. Над Брянской областью было уничтожено два летательных аппарата. Над Курской и Калужской областями уничтожили по одному дрону.

Ранее сообщалось, что российская ПВО за вечер 22 июля сбила 51 украинский БПЛА самолетного типа. При этом больше всего беспилотников нейтрализовали в Брянской области, над ней сбили 28 дронов.