Работники склада Wildberries в Подмосковье устроили массовую драку

На складе Wildberries в подмосковном Коледино между работниками случилась массовая драка. Об этом сообщает «Осторожно, Москва» .

По словам очевидцев, сотрудники склада поспорили из-за гофры с товаром. Участие в драке принимали пять человек.

На кадрах, которые распространились в соцсетях, видно, как один из работников ударил по лицу другого, на помощь поторопился коллега на рохле. Он пытался удержать пострадавшего, но мужчина после ударов потерял сознание.

По данным СМИ, пострадавшего доставили в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга и ушибами мягких тканей.

Знакомый пострадавшего утверждает, что мужчина умер от полученных травм. Официальных комментариев по данному поводу пока не поступало.

Ранее сообщалось, что мать шестиклассницы подралась с учительницей в одной из подмосковных школ.