Ракетная опасность 22 июня 2026: в каких регионах объявлена, что это значит и что нужно делать

В понедельник, 22 июня 2026 года, в День памяти и скорби, сразу в нескольких центральных и поволжских регионах России была объявлена ракетная опасность. Сигналы тревоги поступили в течение часа с небольшим. Власти призвали граждан укрыться в безопасных местах, а в ряде регионов были эвакуированы дети из школ и приостановлена работа аэропортов.

В каких регионах объявлена ракетная опасность

По данным официальных источников, режим «Ракетная опасность» был введен на территории 14 субъектов РФ.

Список регионов, где прозвучали сирены:

Центральный федеральный округ: Воронежская, Орловская, Тульская, Липецкая, Калужская, Тамбовская области.

Приволжский федеральный округ: Самарская, Саратовская, Пензенская, Оренбургская, Ульяновская области, республики Татарстан, Чувашия и Удмуртия.

Первые сигналы тревоги прозвучали примерно с 11:20 по московскому времени. В Пензенской области губернатор Олег Мельниченко сообщил о введении режима в 11:54. В Татарстане сирены включились в 12:10, в Самарской области — в 13:00.

Что означает режим «Ракетная опасность» и что нужно делать

Режим «Ракетная опасность» — это экстренное предупреждение населения о возможном ракетном ударе. Порядок действий при таком сигнале идентичен правилам поведения при угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Если вы находитесь дома или в офисе:

Отойдите от окон, балконов и стеклянных дверей.

Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: коридор, ванная комната, туалет, кладовая.

Не пользуйтесь лифтами.

Возьмите с собой документы, телефон, необходимые лекарства и запас воды.

Следите за официальными сообщениями властей и МЧС.

Если вы находитесь на улице или в транспорте:

Немедленно зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.

Если укрытия рядом нет, необходимо лечь на землю, защитив голову руками.

Важно: Оставаться в укрытии необходимо до официального объявления сигнала «Отбой ракетной опасности».

Последствия и ограничения в регионах

Атака на Воронеж

Утром 22 июня Воронеж подвергся атаке высокоскоростных воздушных целей. По данным губернатора Александра Гусева, силы ПВО уничтожили несколько ракет в небе над городом. В результате атаки пострадали три человека, один из них — в тяжелом состоянии. Повреждены производственные объекты одного из предприятий, а также фасады и остекление нескольких многоквартирных домов и ряд автомобилей. Режим ракетной опасности в Воронежской области был отменен в 12:38.

Работа аэропортов

В связи с угрозой Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в ряде аэропортов. В Татарстане были закрыты аэропорты Казани, Нижнекамска (Бегишево) и Бугульмы. Также ограничения вводились в аэропорту Чебоксар. Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о статусе рейсов у авиакомпаний.

Эвакуация детей

В Татарстане на фоне ракетной опасности была проведена эвакуация детей из школьных лагерей. В Чувашии детей, находившихся на Едином государственном экзамене, также оперативно вывели в укрытия. Министр образования Чувашии Дмитрий Захаров подтвердил, что все школьники, находившиеся в пунктах проведения ЕГЭ в момент объявления тревоги, были эвакуированы.

Работа общественного транспорта

В Самаре была временно приостановлена работа наземного общественного транспорта. При этом метро продолжало функционировать.