Ракетная опасность в Чувашии 22 июня 2026: эвакуация детей с ЕГЭ и закрытие аэропорта

В понедельник, 22 июня 2026 года, в Чувашской Республике в 12:09 по местному времени был введен режим «Ракетная опасность». Экстренные оповещения МЧС поступили жителям через системы гражданской обороны, сирены и официальные каналы связи. Власти оперативно приняли меры для обеспечения безопасности населения.

Эвакуация детей с ЕГЭ

Одним из ключевых событий в эти минуты стала эвакуация детей из пунктов проведения Единого государственного экзамена. Министр образования Чувашии Дмитрий Захаров подтвердил, что всех школьников, находившихся на экзаменах в момент объявления тревоги, оперативно вывели в специально оборудованные укрытия. Родители были проинформированы через экстренные каналы связи.

Ограничения в аэропорту

В связи с угрозой Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Чебоксар. Аналогичные меры были приняты в аэропортах Казани, Нижнекамска (Бегишево) и Бугульмы. Пассажирам задержанных рейсов рекомендовано уточнять информацию у авиакомпаний.

Хронология событий

По данным официальных источников, сигнал «Ракетная опасность» в Чувашии был объявлен в 12:09. Местные жители уточнили «Подмосковью сегодня», что в Северо-Западном районе Чебоксар сирены прозвучали около 12:40.

Мэр Чебоксар Станислав Трофимов в 12:38 подтвердил введение режима и призвал жителей сохранять спокойствие, не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами — коридорах, ванных, туалетах, кладовых. Глава города попросил доверять только проверенным источникам информации.

Правила поведения при сигнале «Ракетная опасность»

МЧС России по Чувашской Республике напоминает о едином порядке действий, идентичном для режимов «Ракетная опасность» и «Угроза атаки БПЛА»:

Если вы находитесь дома или в офисе:

Немедленно отойдите от окон, балконов и стеклянных дверей

Закройте шторы, заблокируйте окна

Возьмите документы, телефон, зарядное устройство, необходимые лекарства, запас воды

Спуститесь в подвал или перейдите во внутреннее помещение без окон (коридор, ванная, кладовая)

Обесточьте жилье и перекройте вентили газа и воды

Расположитесь вдоль несущей стены

Категорически запрещено пользоваться лифтами

Если вы находитесь на улице:

Оперативно укройтесь на нижних этажах ближайших зданий, в подземных переходах, паркингах или бомбоубежищах

Если поблизости нет укрытия, лягте на землю в углублении, защитив голову руками

Держитесь на дистанции от транспортных средств, остекленных витрин и электросетей

Если вы в автомобиле:

Аккуратно припаркуйтесь у обочины, остановите мотор и выйдите из машины

Если вы в общественном транспорте:

Попросите водителя открыть двери для выхода, затем сразу переместитесь в стационарное убежище или подземное пространство

Оставаться в безопасных местах необходимо до официального объявления сигнала «Отбой ракетной опасности». Пострадавших и разрушений в результате угрозы нет.