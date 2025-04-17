Путин посмертно наградил орденом Мужества военкора «Известий» Федорчака

Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества четырех журналистов, погибших при выполнении профессионального долга в зоне боевых действий. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Награды были вручены погибшим военным корреспондентам Александру Федорчаку («Известия»), Анне Прокофьевой (Первый канал), оператору телеканала «Звезда» Андрею Панову и водителю съемочной группы Александру Сиркели.

Орден Мужества погибшим журналистам был присвоен за проявленное мужество, отвагу и самоотверженность во время выполнения служебных задач. В своем обращении Путин отметил значимость работы журналистов, которые рискуя жизнью, раскрывают правду и информируют общественность о событиях на фронте.

Трагические события произошли 24 марта в Кременском муниципальном округе в ЛНР, где в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ погибли шесть человек, включая трех сотрудников федеральных СМИ — корреспондента «Известий» Александра Федорчака, а также оператора и водителя телеканала «Звезда» — Андрея Панова и Александра Сиркели.

Через два дня, 26 марта, в Белгородской области также погибла военный корреспондент Анна Прокофьева, выполнявшая редакционное задание.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин назначил Михаила Фрадкова директором Российского института стратегических исследований (РИСИ).