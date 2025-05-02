Развожаев: ПВО и флот ночью отразили самую массированную атаку на Севастополь в 2025 году

На подлете к Севастополю было уничтожено более 50 украинских беспилотников, несколько морских дронов были перехвачены в акватории, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале. По информации губернатора, никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали.

«Благодарю силы ПВО и наш флот, которые этой ночью отразили самую массированную комбинированную атаку на Севастополь в этом году», — написал Развожаев.

Губернатор заявил, что таким образом украинские войска хотят испортить майские праздники не только жителям полуострова, но и туристам, которые приехали отдыхать. Развожаев призвал доверять только официальной информации и не устраивать панику.

Ранее сообщалось о том, что силы ПВО за ночь уничтожили 121 украинский БПЛА над регионами РФ. Больше всего дронов (89) было сбито над территорией Республики Крым.