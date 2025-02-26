Развожаев сообщил об отбитой атаке ВСУ на Севастополь
У Севастополя над акваторией Черного моря сбили четыре беспилотника ВСУ
Фото: [Минобороны РФ]
Средства противовоздушной обороны успешно отразили атаку и ликвидировали четыре беспилотных летательных аппарата в районе Севастополя, в Черном море, на значительном удалении от береговой линии. Об этом в своем телеграм-канале проинформировал глава города Михаил Развожаев.
По информации, предоставленной Развожаевым, ситуация находится под наблюдением.
«Громкие звуки, которые было слышно, — это дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 4 БПЛА над акваторией Черного моря на высоте почти в 1,5 км на значительном расстоянии от берега», — говорится в сообщении главы города.
Глава администрации Севастополя Развожаев обратился к жителям города с призывом сохранять самообладание. Несмотря на то что беспилотные летательные аппараты были сбиты на большой высоте над морем, он призвал горожан оставаться в безопасных местах.
Ранее сообщалось, что силы ПВО ликвидировали 19 украинских БПЛА над Россией.