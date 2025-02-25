Силы ПВО ликвидировали 19 украинских БПЛА над Россией
Минобороны: силы ПВО уничтожили 19 дронов ВСУ в трех регионах России
Фото: [flickr.com]
Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 25 февраля российские средства противовоздушной обороны успешно ликвидировали 19 украинских беспилотных летательных аппаратов над тремя областями России.
В частности, 16 дронов были перехвачены и уничтожены над Брянской областью, два БПЛА нейтрализованы над территорией Курской области, еще один беспилотник сбит над Калужской, как указано в официальном сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что войска группировки «Запад» в результате наступательных операций взяли под контроль населенный пункт Тополи, расположенный в Харьковской области.