ВСУ атаковали Удомлю: фрагменты БПЛА угодили в окно квартиры

Власти Тверской области сообщают, что над территорией региона поздно вечером в пятницу, 28 февраля, силами противовоздушной обороны была отражена атака украинских боевых дронов.

В сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале администрации региона, со ссылкой на губернатора Игоря Руденю, говорится о том, что фрагменты беспилотного летательного аппарата (БПЛА) попали в окно квартиры жилого дома в тверском городе Удомля.

«Игорь Руденя сообщил: в результате отражения атаки БПЛА над территорией Тверской области зафиксировано попадание фрагментов беспилотника в окно одной из квартир жилого дома в Удомле. Силы и средства работают на месте», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в настоящее время органы местного самоуправления «временно переселяют жильцов дома в одно из городских учебных заведений». Власти активно работают над устранением последствий произошедшего.

По завершении процедуры ликвидации все жильцы будут восстановлены в правах на свои квартиры. Процесс находится под личным контролем главы региона.

Ранее сообщалось о 19 перехваченных украинских беспилотниках. Их уничтожение происходило в четырех регионах РФ: Белгородской, Курской и Орловской областях, а также Республике Крым.