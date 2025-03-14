В Киеве удивились позиции Рютте по членству Украины в НАТО

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина удивилась недавнему заявлению генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который сообщил о категоричной позиции Альянса по вопросу членства Киева. О реакции политика сообщило в телеграм-канале Министерство юстиции Украины.

В пятницу, 14 марта, Рютте заявил, что вопрос о присоединении Украины к НАТО снят с повестки. Он также подтвердил, что президент США Дональд Трамп не рассматривает дальнейшее обсуждение этой темы.

«Вице-премьер-министр (Стефанишина — ред.) выразила удивление, отметив, что подобные позиции не звучали во время встреч с украинской стороной», — говорится в публикации.

По словам вице-премьера, Украина продолжает рассчитывать на участие в Альянсе, при этом процесс принятия решений о членстве остается в компетенции всех стран-участниц НАТО. Она акцентировала внимание на намерении Киева активизировать свои усилия в направлении евроатлантической интеграции и заверила, что Украина никогда не станет буферной зоной или «колонией России».

В феврале 2019 года в Конституцию Украины была внесена формулировка о стратегическом курсе на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Среди приоритетов страны было обозначено стремление к полноправному членству в Европейском союзе (ЕС) и НАТО.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что надеется на скорейшее урегулирование конфликта на Украине.