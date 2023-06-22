На одном из участков фронта ВСУ приступили к наступательным действиям сегодня, 22 июня, ровно в 4 часа утра.

По словам главы общественного движения «Мы вместе с Россией», в наступлении принимают участие немецкие танки Leopard с нарисованными на них крестами.

«Символизм просто зашкаливает. Они любят все копировать с нацистской Германии», - подчеркнул он.

Владимир Рогов добавил, что ожесточенные бои на этом участке фронта идут уже на протяжении шести часов. С украинской стороны российские позиции атакуют порядка двадцати единиц бронетехники западного производства, которые поддержаны не менее чем тремя ротами живой силы противника. Атака сопровождается огнем артиллерии.