Рогов заявил о планах ВСУ нанести удар по дамбе в Васильевке

Украинская армия планирует нанести мощный удар по дамбе, которая находится в городе Васильевка запорожской области. Такие данные появились у Владимира Рогова, главы комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России. Его слова привело РИА Новости.

По данным, ВСУ готовят террористический акт, чтобы серьезно осложнить обстановку вокруг этого населенного пункта, который является прифронтовым.

«Украинские боевики готовят вопиющую провокацию и военное преступление: массированный удар по дамбе в городе Васильевке на реке Карачекрак», — указал общественник.

Ранее появились сведения, что ВСУ подорвали дамбу на Кураховском водохранилище. Они сделали это для того, чтобы затормозить темпы продвижения российских подразделений. По итогам подрыва вода стала затапливать расположенные неподалеку населенные пункты.