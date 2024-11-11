ВСУ взорвали дамбу Кураховского водохранилища, чтобы затопить окрестности

Появились сообщения о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели подрыв Терновской дамбы на Кураховском водохранилище. Об этом стало известно в телеграм-канале «Страна.ua».

Некоторые эксперты считают, что такое решение было принято ВСУ с целью замедлить наступательное движение российской армии.

В социальных сетях сообщества начали активно обсуждать инцидент с дамбой, находящейся в окрестностях села Старые Терны, расположенного к западу от Курахово. После проведения взрывных работ вода стала затапливать близлежащие территории и населенные пункты.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис предупредил о готовности Киева взорвать все мосты через Днепр.