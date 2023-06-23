Росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в краже велосипеда из магазина в Коломне

Как сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Подмосковью, преступление произошло неделю назад. Злоумышленник похитил из местного комиссионного магазина велосипед стоимостью тринадцать тысяч рублей, а затем сдал его в другой магазин за пять тысяч рублей.

Во время патрулирования улиц муниципалитета сотрудники ведомства обратили внимание на мужчину, схожего по приметам с человеком из розыскной ориентировки. Росгвардейцы проверили документы мужчины. Выяснилось, что он действительно находится в розыске.

Подозреваемого передали сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что полицейские изъяли у жителя Раменского свыше 300 свертков с наркотиками.