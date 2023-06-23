Более трехсот сорока свертков с наркотиками изъяли у молодого человека в Подмосковье

Двадцатиоднолетнего жителя Раменского задержали сотрудники полиции по подозрению в незаконном обороте наркотических средств. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Отмечается, что в ходе обыска квартиры полицейские обнаружили рюкзак, в котором находилось порядка пятисот грамм вещества. Согласно заключению эксперта, изъятый порошок является производным наркотического средства — N — метилэфедрона (соль).

Позднее задержанный рассказал, что планировал сбыть наркотик через тайники-закладки. Сейчас парень находится под стражей.

Ранее стало известно, что мужчину, причастного к мошенническим действиям, задержали полицейские в Подмосковье.