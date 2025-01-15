Россия заняла второе место в мире в рейтинге сильнейших армий
Россия заняла вторую строчку в ежегодном рейтинге военной мощи Global Firepower
Фото: [flickr.com]
Россия заняла вторую позицию в ежегодном списке военной мощи, составленном Global Firepower, уступив первое место Соединенным Штатам, сообщило РИА Новости.
При составлении этого рейтинга учитывается более 60 факторов для 145 стран, включая финансовую стабильность, географическую ситуацию, логистические возможности и другие аспекты.
США остаются в лидерах текущего рейтинга, в то время как Россия занимает второе место, за ней следуют Китай, Индия и Южная Корея. Состав ведущей пятерки стран остался неизменным по сравнению с прошлым годом, как отмечается в отчете.
В десятку лучших также вошли Великобритания, Франция, Япония, Турция и Италия. Украина занимает 11-е место, завершая вторую десятку рейтинга.
Ранее сообщалось, что Россия потеряла прежние позиции в мировом рейтинге паспортов.