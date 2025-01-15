Россия заняла второе место в мире в рейтинге сильнейших армий

При составлении этого рейтинга учитывается более 60 факторов для 145 стран, включая финансовую стабильность, географическую ситуацию, логистические возможности и другие аспекты.

США остаются в лидерах текущего рейтинга, в то время как Россия занимает второе место, за ней следуют Китай, Индия и Южная Корея. Состав ведущей пятерки стран остался неизменным по сравнению с прошлым годом, как отмечается в отчете.

В десятку лучших также вошли Великобритания, Франция, Япония, Турция и Италия. Украина занимает 11-е место, завершая вторую десятку рейтинга.

Ранее сообщалось, что Россия потеряла прежние позиции в мировом рейтинге паспортов.