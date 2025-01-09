Россия потеряла прежние позиции в мировом рейтинге паспортов

Россия опустилась на 46-е место в мировом рейтинге паспортов. Теперь граждане страны могут без визы посещать 116 стран. Данные источника приводит «Лента.ру».

В 2025 году Россия потеряла позиции в глобальном рейтинге стран с наиболее сильными паспортами, заняв 46-е место, которое она разделила с Турцией. Теперь россияне могут без визы посещать 116 стран. В июле 2024 года Россия занимала 45-ю строчку в Henley Passport Index.

На первой строчке рейтинга остался Сингапур. Граждане страны имеют возможность ездить без визы в 195 стран мира. На втором месте разместилась Япония (193 страны).

Замыкают тройку лидеров сразу шесть стран: Финляндия, Франция, Германия, Италия, Южная Корея и Испания, у которых есть право на безвизовые поездки в 192 страны.

Henley Passport Index ранжирует паспорта в соответствии с количеством стран, которые можно беспрепятственно посетить, используя обычный паспорт в так называемом безвизовом режиме.

Ранее юрист Антонов напомнил россиянам о запрещенных отметках в паспорте.