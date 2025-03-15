Россиян предостерегли от ответных звонков на незнакомый номер

Правоохранители предостерегли граждан РФ от звонков на незнакомые номера. Мошенники стали активно использовать схему, во время которой списывают средства со счета своей жертвы. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на данные от МВД России. Судя по ним, аферисты стали присылать людям sms, в которых указывают номер телефона и просят перезвонить на него.

«Просьба может быть обоснована любой причиной — помощь другу, изменение тарифов связи, проблемы со связью или с вашей банковской картой и так далее. После того, как потерпевший перезванивает, долго держат на линии», — указали правоохранители журналистам.

В итоге оказывается, что у позвонившего со счета списана крупная сумма. Это объясняется существованием различных платных сервисов по телефону, обычно они носят развлекательный характер. Мошенники регистрируют такой сервис, и начинают рассылку клиентам сообщений. В рекламе должно обязательно говориться, что такой звонок будет платным. Тут же аферисты в нарушение закона не уведомляют об оплате в случае звонка.

Ранее сообщалось , что в Подмосковье был задержан пособник телефонных мошенников, которые обманули пенсионерку и выманили у нее 4 млн руб. Полиции удалось разыскать курьера, который забирал деньги у жертвы. Им оказался уже ранее судимый 17-летний юноша.