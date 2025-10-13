Россиянам пояснили причины усиления госконтроля за их финансами

В условиях специальной военной операции финансовый контроль за операциями граждан России становится необходимой мерой противодействия угрозам национальной безопасности. Как заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, цифровые платежные инструменты и кошельки активно используются для финансирования деятельности украинских спецслужб и проведения других враждебных операций против страны. Об этом сообщает NEWS.ru.

Парламентарий пояснил, что усиление надзора за финансовыми потоками напрямую связано с противодействием преступным элементам, которые используют современные платежные средства для организации диверсий, краж денег и финансирования антироссийской деятельности. В текущей ситуации ужесточение контроля рассматривается как вынужденная, но необходимая мера для обеспечения безопасности граждан и государства.

По словам Аксакова, сохраняющаяся напряженность обусловливает дальнейшее усиление финансового мониторинга. Такой подход позволяет системно выявлять преступные схемы и нейтрализовать действия враждебно настроенных лиц. При этом парламентарий не исключил, что после стабилизации обстановки и наведения порядка в данной сфере возможно постепенное смягчение контрольно-надзорных мер.

По его мнению, текущее усиление финансового контроля представляет собой временную, но объективно необходимую меру, направленную на защиту национальных интересов в период повышенных угроз. Баланс между безопасностью и свободой финансовых операций будет восстанавливаться по мере нормализации оперативной обстановки и снижения уровня противоправной активности.

Ранее сообщалось, что в России готовят ограничения для банковского «пластика».