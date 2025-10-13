Не больше 20 карт на человека: в России готовят ограничения для банковского «пластика»

С декабря этого года в России может быть введено ограничение на максимальное количество банковских карт, которые вправе оформить один гражданин. Соответствующая инициатива, по информации издания «Известия» , была озвучена главой профильного комитета Госдумы Анатолием Аксаковым.

Согласно предлагаемым нормам, для одного клиента будет установлен двойной лимит: не более пяти карт в одном банке и не более 20 карт во всех кредитных организациях вместе взятых.

Основная цель нововведения — усиление противодействия финансовым преступлениям. Ограничение призвано создать барьер для деятельности мошенников, которые часто используют для обналичивания средств так называемых «дропперов» — лиц, предоставляющих злоумышленникам доступ к своим многочисленным карточным счетам.

Параллельно, как отметил парламентарий, планируется внедрение специального онлайн-сервиса. Этот инструмент позволит гражданам осуществлять мониторинг всего своего «пластикового» портфеля: видеть, в каких именно банках и когда были эмитированы карты, что поможет выявить несанкционированные выпуски.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуму внесут закон об ограничении числа кошек и собак в квартирах.