Не больше 20 карт на человека: в России готовят ограничения для банковского «пластика»
В России хотят ограничить количество банковских карт на человека
Фото: [istockphoto.com/Andrii Iemelyanenko]
С декабря этого года в России может быть введено ограничение на максимальное количество банковских карт, которые вправе оформить один гражданин. Соответствующая инициатива, по информации издания «Известия», была озвучена главой профильного комитета Госдумы Анатолием Аксаковым.
Согласно предлагаемым нормам, для одного клиента будет установлен двойной лимит: не более пяти карт в одном банке и не более 20 карт во всех кредитных организациях вместе взятых.
Основная цель нововведения — усиление противодействия финансовым преступлениям. Ограничение призвано создать барьер для деятельности мошенников, которые часто используют для обналичивания средств так называемых «дропперов» — лиц, предоставляющих злоумышленникам доступ к своим многочисленным карточным счетам.
Параллельно, как отметил парламентарий, планируется внедрение специального онлайн-сервиса. Этот инструмент позволит гражданам осуществлять мониторинг всего своего «пластикового» портфеля: видеть, в каких именно банках и когда были эмитированы карты, что поможет выявить несанкционированные выпуски.
