Промышленная зона на севере Купянска полностью зачищена и контролируется российскими военными. Как сообщил SHOT, в результате штурма города российские силы увеличили свои контролируемые территории на 3,5 км.

Российские солдаты ликвидировали два командных пункта БПЛА и несколько подразделений украинских вооруженных сил. Артиллерия России также уничтожила танк Т-64, САУ Krab, «Богдана», два орудия и до семи расчетов минометов.

Попытки вернуть утраченные позиции осуществляли украинские мобилизованные и наемники, один из которых сдался и сообщил, что его призвали месяц назад и отправили на передовую без должной подготовки; также он отметил нехватку опытных резервистов в ВСУ.

В течение последних суток украинские силы предприняли шесть попыток контратаковать позиции российских войск с использованием тяжелой техники, задействовав до 50 человек.

Российская армия успешно отразила все атаки, уничтожив до 20 украинских военнослужащих, один был захвачен в плен. Общие потери ВСУ на Купянском направлении за сутки составили до 560 человек.

Ранее сообщалось, что российская армия освободила Новоселидовку в Донбассе.