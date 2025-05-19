Российская ПВО сбила 35 украинских беспилотников за ночь

В ночь на 19 мая российские средства противовоздушной обороны сбили в общей сложности 35 украинских беспилотников в трех областях страны. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

По данным министерства, большая часть дронов, а именно 26 единиц, была ликвидирована над Крымом. Еще восемь беспилотных летательных аппаратов уничтожены над Брянской областью и один — над Белгородской.

Ранее сообщалось, что ряды Вооруженных сил Украины стали пополняться женщинами. Их привлекают в качестве операторов дронов.