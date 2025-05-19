ВСУ задействуют женщин из-за нехватки солдат

Ряды Вооруженных сил Украины стали пополняться женщинами. Их привлекают в качестве операторов дронов.

Это связано с нехваткой мужчин, сообщил РИА Новости боец 56-го отдельного батальона специального назначения «Хан» 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным «Механик».

По его словам, украинки задействованы в теробороне, пилотов FPV-дронов, «мавиков», а также привлекаются для выполнения других простых задач.

Дело в том, что сейчас украинская армия столкнулась с дефицитом солдат, поэтому возникла необходимость пополнять ее женщинами.

Ранее депутат Дубинский заявил, что власти Украины могут объявить мобилизацию женщин и детей.