ВСУ задействуют женщин из-за нехватки солдат
Женщин стали привлекать в ВСУ в качестве операторов БПЛА
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Ряды Вооруженных сил Украины стали пополняться женщинами. Их привлекают в качестве операторов дронов.
Это связано с нехваткой мужчин, сообщил РИА Новости боец 56-го отдельного батальона специального назначения «Хан» 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным «Механик».
По его словам, украинки задействованы в теробороне, пилотов FPV-дронов, «мавиков», а также привлекаются для выполнения других простых задач.
Дело в том, что сейчас украинская армия столкнулась с дефицитом солдат, поэтому возникла необходимость пополнять ее женщинами.
Ранее депутат Дубинский заявил, что власти Украины могут объявить мобилизацию женщин и детей.