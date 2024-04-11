Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью

Украинские боевики в ночь на четверг, 11 апреля, предприняли попытку атаковать приграничную территорию Брянской области. Об этом в своем аккаунте в соцсетях проинформировал губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, в небе над областью боевыми расчетами ПВО был выявлен вражеский дрон самолетного типа и ликвидирован.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Брасовского района силами ПВО министерства обороны РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших и разрушений не зафиксировано. На месте падения обломков беспилотника уже находятся оперативные и экстренные службы Брянской области.

Ранее мы сообщали, что в Воронежской и Курской областях властями была объявлена опасность атаки вражескими беспилотниками.