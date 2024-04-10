Опасность удара беспилотников ВСУ объявлена сразу в Воронежской и Курской областях
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На территории Воронежской области поздно вечером в среду, 10 апреля, власти ввели экстренный режим опасности атаки вражеских БПЛА. Об этом проинформировал в своем аккаунте в соцсетях губернатор региона Александр Гусев.
Он обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие. По словам Гусева, силы ПВО региона наготове.
«Следите за оповещениями от правительства области или от МЧС России. Будьте готовы перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход», — напомнил губернатор.
Также о возможной атаке украинских беспилотников объявили и в Курской области.
«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — сообщил губернатор Роман Старовойт.
Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.
Ранее мы писали, что в Одессе ударами беспилотников повреждены логистический узел и АЗС.