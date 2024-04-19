Российская ПВО сбила воздушную цель на дальних подступах к Севастополю

Дежурные средства ПВО перехватили воздушную цель над акваторией Черного моря. Об этом сообщил севастопольский губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Он объяснил громкие звуки, которые были недавно слышны в городе.

«Дежурными средствами ПВО уничтожена воздушная цель над морской акваторией», - указал губернатор.

Развожаев подчеркнул, что цель была перехвачена на большом удалении от города. По итогам перехвата на территории населенного пункта не отмечено никаких разрушений, никто не пострадал.

Севастополь и Крым не являются единственными местами, по которым ВСУ пытаются нанести свои террористические атаки. В других регионах РФ также крайне регулярно сбивают дроны противника. Временами, их количество исчисляется десятками на протяжении одних суток либо даже одной только ночи.