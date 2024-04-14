Над Краснодарским краем уничтожили десять беспилотников

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении 10 вражеских беспилотников в небе над Краснодарским краем.

По информации оборонного ведомства, дроны сбиты около 7:00 по московскому времени. Вражеские БПЛА были сбиты системой противовоздушной обороны (ПВО).

Также Минобороны РФ сообщило, что около 6:00 пять беспилотников ликвидировали над Черным морем.

Вооруженные формирования Украины регулярно предпринимают попытки атаковать объекты на территории России. Чаще всего под удар попадают Белгородская, Курская и Брянская области, на территории которых установлен бессрочный «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

9 апреля мы сообщали, что в Севастополе сработала автоматическая система перехвата низколетящих целей. В этот день со стороны моря можно было услышать звуки взрывов и стрельбу.

Мы также сообщали, что 8 апреля ВСУ предприняли попытку атаковать Белгородскую область с помощью беспилотника.