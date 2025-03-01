Российская ПВО сбила за ночь 48 беспилотников над территорией РФ

В ночь на 1 марта над регионами России было перехвачено 48 дронов ВСУ. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление, сделанное Министерством обороны.

На протяжении ночи на 1 марта украинские войска пытались наносить террористические удары с помощью беспилотников, но российские средства ПВО срывали эти попытки.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппарата», — указали в военном ведомстве.

Больше всего было нейтрализовано дронов над Тверской областью, их перехватили 21 единицу. Еще 11 беспилотников сбили в Крыму. В Брянской области было перехвачено пять БПЛА, а над Белгородской и Ростовской областями — по три аппарата. По два беспилотника было сбито в Смоленской и Липецкой областях, и над Курской областью нейтрализовали еще один.

Ранее сообщалось, что в Тверской области фрагменты сбитого беспилотника попали в окно одной из квартир жилого дома. Жильцов пришлось временно переселить в другое место, а на месте ЧП сейчас работают представители экстренных служб. О пострадавших ничего не говорилось.