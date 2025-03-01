В Тверской области обломки беспилотника попали в жилой дом

В городе Удомля, который находится в Тверской области, произошло ЧП. Там фрагменты сбитого украинского беспилотника попали в окно жилого дома. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на заявление, сделанное главой региона Игорем Руденей.

«В результате отражения атаки БПЛА над территорией Тверской области зафиксировано попадание фрагментов беспилотника в окно одной из квартир жилого дома в Удомле», — указал губернатор.

Он добавил, что жители поврежденного жилья временно размещены в одном из городских образовательных учреждений. На месте происшествия работают представители экстренных служб.

Ранее сообщалось о массированной атаке ВСУ на регионы РФ. За одну ночь российская ПВО сбила 128 беспилотников украинской армии. Больше всего их было перехвачено в Краснодарском крае, 83 дрона. Это произошло в ночь на 26 февраля.