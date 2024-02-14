Российские артиллеристы разгромили тыловые позиции ВСУ под Купянском
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Российские артиллеристы группировки «Запад» нанесли результативные удары по тыловым позициям украинских войск под Купянском, сообщили в Минобороны РФ.
Удары наносились реактивными системами залпового огня «Ураган».
Благодаря воздушной разведке были выявлены цели, а затем последовательные ракетные удары уничтожали технику и живую силу противника.
Разрушены укрепления ВСУ и подорван склад с боеприпасами.
Российские войска планомерно продвигаются к Купянску, взятие которого откроет прямой путь на Харьков. Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уверен, что освобождение Харькова — лишь вопрос времени.