Российские артиллеристы группировки «Запад» нанесли результативные удары по тыловым позициям украинских войск под Купянском, сообщили в Минобороны РФ.

Удары наносились реактивными системами залпового огня «Ураган».

Благодаря воздушной разведке были выявлены цели, а затем последовательные ракетные удары уничтожали технику и живую силу противника.

Разрушены укрепления ВСУ и подорван склад с боеприпасами.

Российские войска планомерно продвигаются к Купянску, взятие которого откроет прямой путь на Харьков. Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уверен, что освобождение Харькова — лишь вопрос времени.