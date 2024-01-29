По словам руководителя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, российские военные планомерно продвигаются к Купянску, освободив который, откроют себе прямой путь на Харьков.

Напомним, в минувшую субботу ВС РФ взяли Табаевку в Харьковской области. Немногим ранее на Купянском направлении было освобождено сего Крахмальное.

«Купянск — это промежуточный пункт, к которому явно продвигаются после освобождения Крахмального и Табаевки. А уже после Купянска, естественно, открывается дорога через Чугуев на тот же Харьков», — пояснил Рогов в соцсетях.

Стоит отметить, большинство обстрелов гражданских объектов на территории соседней с Харьковской Белгородской области России происходит террористами киевского режима именно из под Харькова. Российские эксперты не раз подчеркивали, что взятие Харькова является жизненно важным вопрос для российских властей.

Ранее стало известно, что ВСУ, после непрекращающихся российских ракетных ударов, готовятся к сдаче Харькова. В Киев из города потянулись косяки элитных авто.