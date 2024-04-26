«След Кана может где-то всплыть»: адвокат рассказал о возможной судьбе «крабового короля»
Адвокат Постанюк: Олег Кан может уйти от ответственности, если он жив
Фото: [Региональный Фонд «Родные Острова»]
«Крабовый король» Олег Кан заочно приговорен к 17 годам строгого режима и объявлен в розыск. Об этом сообщает ТАСС.
Нюанс заключается в том, что адвокаты бизнесмена, находящегося за границей и обвиненного в заказе убийства конкурента, ранее сообщали о его кончине. Впрочем, прокурор этому не поверила, заподозрив инсценировку.
«Если он и правда умер, то уголовное дело в его отношении прекратится. Однако прокуроры утверждают, что свидетельства органов ЗАГС о смерти Кана нет. Это очень странное утверждение, в том числе и с точки зрения закона. Известно, что Кан не находится в РФ. Но во многих государствах никакие свидетельства о смерти не выдаются. Следовательно, такого документа просто не будет существовать», — пояснил адвокат Владимир Постанюк корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
В то же время, добавил он, отсутствие свидетельства о смерти Кана действительно может стать препятствием для вынесения приговора. Следовательно, вышестоящие инстанции могут отменить его нижестоящим российским судом.
«Если Кан в действительности жив, то это может помочь ему уйти от ответственности. Получается, что все упирается в неосведомленность российских органов правосудия и правоохраны о судьбе крупного предпринимателя. Следовательно, и варианты развития событий могут быть самыми разными, и след Кана может где-то всплыть, и суд не вынесет ему приговор, а дело закроют из-за смерти обвиняемого. Надо учитывать и то, что Кан человек немолодой, и он действительно вполне мог скончаться по естественным причинам, в этом нет ничего удивительного и необычного», — подчеркнул эксперт.
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