Российские ПВО уничтожили за 180 минут 23 беспилотника
Силы ПВО России за три часа сбили 23 дрона ВСУ над четырьмя регионами
Фото: [istockphoto.com/Aleksandr Rybalko]
Системы противовоздушной обороны Российской Федерации в течение трех часов нейтрализовали масштабную попытку проникновения украинских беспилотных летательных аппаратов.
По информации Министерства обороны РФ, воздушные цели были уничтожены в небе над несколькими субъектами страны. Всего за указанный период перехвачено 23 беспилотника. Атака была успешно отражена, информация о возможных жертвах и разрушениях на земле уточняется.
На протяжении второй половины четверга, 16 октября, противовоздушной обороной были сбиты над российской территорией три беспилотника ВСУ. На Курской областью был сбит один БПЛА. Еще один дрон нейтрализовали над территорией Белгородской области.
Ранее сообщалось о том, что в ночь на 16 октября ПВО уничтожила над регионами РФ 51 БПЛА.