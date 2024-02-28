Российские военные ракетным ударом уничтожили стоянку РСЗО HIMARS в Николаевской области

В последние дни ВС России нанесли несколько эффективных ударов по военной инфраструктуре в Николаевской области, рассказал координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

В селе Старая Богдановка мощным ударом, от которого, по словам Лебедева, дома тряслись в нескольких километрах от взрыва, уничтожено место базирования РСЗО HIMARS.

Еще один качественный удар был нанесен по цеху, в котором собирались дроны, в селе Степовое. Подпольщики заметили, что каждый день автобус доставляет на предприятие людей из Николаева. Удар был нанесен в дневное время, чтобы застать специалистов на месте.

Точные результаты удара пока неизвестны, однако Лебедев отмечает, что целую ночь из Степового вывозили все, что осталось от предприятия.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ за все время проведения спецоперации составляют более 444 человек.