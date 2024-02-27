Шойгу: потери ВСУ за время СВО составляют свыше 444 тысяч военнослужащих

Министр обороны РФ Сергей Шойгу раскрыл потери ВСУ с начала проведения специальной военной операции на Украине. По словам главы оборонного ведомства, за два года украинская армия лишилась 44 тысяч военнослужащих, передает ТАСС .

По словам министра, каждый день ВСУ теряют больше 800 своих солдат, а также 120 тысяч единиц различного вооружения, в том числе поставленного на Украину Западом.

Также Шойгу сообщил, что ВС РФ выбили украинских военных из населенного пункта Северный, расположенного в ДНР. За неделю российская армия освободила поселки Ласточкино и Победа.

Кроме того, по словам министра, с начала 2024-го года от нацистов было освобождено порядка 327 квадратных метров новых регионов России.

Министр обороны РФ отдельно отметил, что благодаря высокоточным ударам со стороны ВС РФ, украинские военные лишаются возможности контратаковать.

Специальная военная операция продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация Украины, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР.

Ранее армия США опубликовала доклад о Вооруженных силах РФ под названием «Российская тактика».