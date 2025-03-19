Российские войска завладели еще одной западной техникой в Курской области

Немецкий БРЭМ, созданный на базе танка Leopard 1, заметили на снимках с курского приграничья. Судя по ним машины ВСУ бросили габаритный транспорт с позиций, откуда отступили во время поражения. Там же взяли одну боевую машину М577 и БТР М113.

Как пишет Lenta.ru, Bergepanzer украинские войска могли использовать машины в качестве бронированных эвакуаторов. На них также заметили минные тралы Route Opening Mine Plough. То есть, это была техника для эвакуации и разминирования одновременно.

При этом верхнюю часть машин перед уходом прикрыли устройством с сетью для защиты от БПЛА. Не исключают, что украинские бойцы думали вернуться за техникой.

Напомним, за время операции в Курской области ВС РФ также захватили немецкий танковый мостоукладчик Biber.

Ранее, 18 марта, генерал Алаудинов сообщил об освобождении почти всей территории Курской области.