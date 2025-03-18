В ходе общения с журналистами ТАСС заместитель руководителя Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации, командир специального подразделения «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил , что российские военные практически полностью освободили территорию Курской области.

Алаудинов подчеркнул, что российские вооруженные силы достигли значительных успехов в ходе наступления на курском направлении. По его словам, российские войска в кратчайшие сроки освободили от противника почти все захваченные с 6 августа 2024 года населенные пункты Курщины.

«Мы сейчас можем констатировать тот факт, что почти вся территория Курской области освобождена», — проинформировал генерал-лейтенант.

Руководитель подразделения специального назначения «Ахмат» сообщил, что в ходе операции было ликвидировано значительное число военнослужащих Вооруженных сил Украины и вражеской техники.

Утром 12 марта стало известно, что российские войска дошли до здания администрации Суджи, расположенного в центре города. В данный момент в центре Суджи находятся подразделения, включающие 11-ю бригаду ВДВ, 106-ю бригаду и 30-й полк.

Основная часть солдат ВСУ покидает территорию Курской области, а оставшиеся группы оказывают вялое сопротивление, которое подавляется ударами российской штурмовой авиации при поддержке операторов FPV-дронов.

Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли 12 занятых ВСУ населенных пунктов в Курской области.