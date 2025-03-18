Генерал Алаудинов заявил об освобождении почти всей территории Курской области
Фото: [соцсети]
В ходе общения с журналистами ТАСС заместитель руководителя Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации, командир специального подразделения «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что российские военные практически полностью освободили территорию Курской области.
Алаудинов подчеркнул, что российские вооруженные силы достигли значительных успехов в ходе наступления на курском направлении. По его словам, российские войска в кратчайшие сроки освободили от противника почти все захваченные с 6 августа 2024 года населенные пункты Курщины.
«Мы сейчас можем констатировать тот факт, что почти вся территория Курской области освобождена», — проинформировал генерал-лейтенант.
Руководитель подразделения специального назначения «Ахмат» сообщил, что в ходе операции было ликвидировано значительное число военнослужащих Вооруженных сил Украины и вражеской техники.
Утром 12 марта стало известно, что российские войска дошли до здания администрации Суджи, расположенного в центре города. В данный момент в центре Суджи находятся подразделения, включающие 11-ю бригаду ВДВ, 106-ю бригаду и 30-й полк.
Основная часть солдат ВСУ покидает территорию Курской области, а оставшиеся группы оказывают вялое сопротивление, которое подавляется ударами российской штурмовой авиации при поддержке операторов FPV-дронов.
Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли 12 занятых ВСУ населенных пунктов в Курской области.