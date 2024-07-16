Российский оператор дрона сбил вражеский БПЛА бутылкой воды
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Русский оператор дрона проявил смекалку и сбил аппарат противника простой бутылкой воды.
Об этой истории, произошедшей в степях Донбасса, рассказал телеграм-канал Readovka.
Русский оператор БПЛА решил подбросить друзьям на передовой бутылку с водичкой. Он запустил дрон в сторону окопов и вдруг увидел, что аналогичный аппарат ВСУ поливает российские позиции гранатами.
Возвращаться за боекомплектом времени не было, и боец принял спонтанное решение. Он нажал на кнопку джойстика, и простая бутылка воды полетела прямо на дрон соперника. Этого оказалось достаточно, чтобы прекратить атаку вражеского БПЛА.
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