Глава российского Минобороны Андрей Белоусов направил по случаю освобождения населенного пункта Урожайное в Донецкой народной республике две поздравительные телеграммы. Одно 40-й отдельной гвардейской дважды Краснознаменной Краснодарско-Харбинской бригаде морской пехоты, другое 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознаменной ордена Суворова II степени бригаде.

Днем ранее российское оборонное ведомство отчиталось о взятии под контроль Урожайного в ДНР, за которое последнее время велись ожесточенные бом. Также российские военкоры сообщили, что над администрацией населенного пункта был поднят российский триколор.

«Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед, тесните неприятеля и освобождаете нашу землю от вооруженных украинских формирований, проявляя при этом решительность и стойкость», – подчеркнул Белоусов.

Министр обороны поблагодарил военных за верность воинскому долгу, стойкость при выполнении боевых задач. Более 2 тысяч бойцов были награждены госнаградами, а пятерым из них присвоено высокое звание Героя России.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.