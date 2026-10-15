Российский турист разбился насмерть на мотоцикле в Таиланде

Российский турист погиб в результате аварии на мотоцикле в Таиланде. ДТП произошло ночью на трассе Сукхумвит в Паттайе. Прибывшие медики не смогли помочь мужчине и констатировали его смерть.

По данным SHOT, погибшему было 37 лет, его звали Павел. Во время поездки на мотоцикле Yamaha XSR 900 он, предположительно, не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Столкновение оказалось настолько сильным, что двухколесную машину отбросило примерно на 20 метров. Самого мужчину откинуло к дереву.

Очевидцы аварии вызвали скорую помощь. Однако к моменту прибытия медицинской бригады мотоциклист уже погиб. После происшествия тело россиянина доставили в больницу Паттайя-Патум-Кхун, где должны провести вскрытие.

По предварительной версии, причиной трагедии могло стать превышение скорости. Окончательные обстоятельства аварии предстоит установить.

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