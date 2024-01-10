«Ростех» анонсировал серийное производство планирующей авиабомбы «Дрель»

Серийное производство новейшей российской планирующей авиабомбы «Дрель» запланировано на наступивший 2024 год. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на госкорпорацию «Ростех».

Отмечается, что «Дрелью» успешно пройдены все необходимые испытания. Что позволяет начать серийное производство боеприпаса.

«В 2024 году запланировано изготовление первой серийной партии авиабомбы «Дрель», — сообщает ТАСС.

Также в «Ростехе» добавили, что госкорпорация готова в самое ближайшее время взять под контроль Климовский патронный завод, обеспечив таким образом в интересах государства контроль над указанным активом.

«С учетом того, что «Ростех» сегодня объединяет порядка 90% предприятий боеприпасной отрасли, а часть акций завода уже принадлежит госкорпорации, мы готовы взять ситуацию в свои руки», — цитирует заявление госкорпорации РИА Новости.

При этом в «Ростехе» подчеркнули, что к менеджменту предприятия, что назначается частными собственниками, у госкорпорации «накопилось много вопросов».

Ранее в государственной корпорации «Ростех» сообщили, что армия РФ получила в свое распоряжение первые образцы самых новых моделей САУ «Коалиция-СВ».