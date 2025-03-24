Вэнс поддержал спецпосланника Уиткоффа на фоне критики его слов об Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил в защиту спецпосланника президента Стивена Уиткоффа после его интервью журналисту Такеру Карлсону, вызвавшего резонанс. Уиткофф заявил, что Владимир Зеленский фактически признал невозможность вступления Украины в НАТО и согласился на проведение выборов. Также он подчеркнул, что США не могут бесконечно финансировать Киев, опасаясь эскалации до ядерного конфликта.

Высказывания спецпосланника подверглись критике со стороны ряда американских политиков. Однако Вэнс выразил уверенность в его компетентности, отметив, что те, кто нападает на Уиткоффа, просто недовольны его успехами. В своем посте в соцсети X вице-президент назвал его «отличным парнем» и подчеркнул, что дипломатия во многом заключается в умении «не быть идиотом».

Ранее Захарова предложила не ждать многого от переговоров России и США в Эр-Рияде.