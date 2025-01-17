С осужденного экс-следователя Тамбиева взыскали десятки миллионов рублей

С бывшего правоохранителя, которого осудили за рекордную в России взятку, взыскали в доход государства 16 млн руб., а также имущество на сумму в 19,5 млн руб. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Марат Тамбиев был осужден на 16 лет лишения свободы. Ему инкриминировали получение самой крупной в истории России взятки. Теперь же Никулинский районный суд города Москвы вынес решение об обращении в доход государства имущества и средств бывшего правоохранителя. С него взыскано 16 млн руб., а также имущество на общую сумму в 19,5 млн руб. Среди конфискованного недвижимость в Одинцовском районе Подмосковья, а также два дорогостоящих мотоцикла.

«Исковые требования первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации, действующего в интересах Российской Федерации, удовлетворить», — таков был приговор суда.

Ранее сообщалось, что в доход государства начали обращать биткоины, которые ранее принадлежали Тамбиеву. У него удалось найти криптовалюту, которая эквивалентна более чем 1 млрд руб. Данные биткоины являлись взяткой, которую следователь получил от членов хакерской группы за то, что не стал привлекать их к ответственности.