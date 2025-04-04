Временные ограничения ввели в трех аэропортах Москвы
В трех аэропортах Москвы ввели план «Ковер»
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В столичном аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
Они действуют с 23:43 по московскому времени, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
На вылет задерживаются три рейса, а на прилет – пять.
Чуть позже Росавиация сообщила о том, что план «Ковер» также ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский.
Таким образом, все три столичные воздушные гавани в настоящее время не принимают и не отправляют самолеты.
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