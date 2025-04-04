Временные ограничения ввели в трех аэропортах Москвы

В столичном аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Они действуют с 23:43 по московскому времени, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

На вылет задерживаются три рейса, а на прилет – пять.

Чуть позже Росавиация сообщила о том, что план «Ковер» также ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский.

Таким образом, все три столичные воздушные гавани в настоящее время не принимают и не отправляют самолеты.

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