Семнадцатилетняя девушка из Щелково внезапно умерла после укола антибиотика

В подмосковном Щелково семнадцатилетняя девушка умерла после укола антибиотика. Об этом сообщает «Московский комсомолец» .

По информации издания, несколько дней назад несовершеннолетняя заболела. Она жаловалась на боли в горле. Накануне утром у нее поднялась температура, а вечером ее мать сделала ей укол антибиотика. После этого девушка потеряла сознание.

На место оперативно приехала бригада скорой помощи, однако спасти несовершеннолетнюю уже не удалось. По данным журналистов, по факту случившегося начата проверка.

Ранее сообщалось, что в Павловском Посаде шестнадцатилетняя школьница внезапно скончалась у себя дома, слушая музыку в наушниках.