Девочка-подросток в Подмосковье внезапно скончалась, сидя дома и слушая музыку

Как передает Mash, странная смерть 16-летнего ребенка произошла в подмосковном Павловском Посаде. Сообщается. что ребенок просто сидел дома у себя в комнате и слушал музыку в наушниках. В какой-то момент она потеряла сознание.

К слову, накануне в Новосибирске два школьника едва не отправились на тот свет, подымив в школьной уборной. А в Электрогорске Московской области 16-летняя ученица 9-го класса сначала спрятала дома от родителей «одноразку», ночью вышла покурила тайком от родителей и умерла.

«Приехавшая скорая тут же госпитализировала её, но, к сожалению, девочка так и не пришла в себя и, спустя короткое время, скончалась в больнице. Медиками не найдено ни признаков отравления, ни следов насилия», - приводится в публикации.

Полицейские в ходе досмотра личных вещей скончавшегося ребенка нашли в кармане сигарету. Произошедшее уже взяло на контроль управление СК РФ по Московской области. Поводится проверка гибели 16-летней школьницы.