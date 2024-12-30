Сеть «Вкусвилл» проведет еще дополнительные проверки продукции после информации об отравлении пельменями

Руководством торговой сети «Вкусвилл» принято решение временно приостановить продажу и поставку пельменей «Мясное ассорти» в связи с обнаруженными нарушениями. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что ранее партия продукции указанной марки из-за жалобы потребителя на отравление была отправлена на лабораторные исследования. Тем не менее в процессе двух анализов разных лабораторий никаких нарушений не было найдено.

Уточняется, что данные от Роспотребнадзора о нарушениях в указанной марке пельменей была получена компанией неделю назад.

Добавляется, что, помимо уже двух проведенных проверок, также запланированы еще более тщательные проверки как самой продукции, так и поставщика. В настоящее время продукция из вызвавшей жалобы партии полностью изъята из продажи, в том числе и в сфере доставки и розничных магазинов. Помимо этого, временно приостановлены все новые поставки указанной продукции от данного поставщика.

Ранее сообщалось, что сальмонеллу обнаружили в пельменях «Вкусвилла» в Москве.